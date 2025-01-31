الدنمارك تعلّق على مسعى ترامب السيطرة على غرينلاند

أكّد وزير خارجية الدنمارك، اليوم الجمعة، أنّ سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند لا تصبّ في مصلحة الجزيرة، وذلك ردّا على قول نظيره الأميركي إنّ حديث الرئيس دونالد ترامب عن سعي بلاده لشراء هذه المنطقة "ليس مزحة".

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، لهيئة الإذاعة العامة "دي آر"، إنّه "ليس مزحة أيضا عندما نقول إنّ غرينلاند لن تصبح بالطبع ملكية أميركية".

وأضاف "هذا ليس في مصلحة مملكة الدنمارك" التي تضم الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو.

وتابع "ولا (كذلك في مصلحة) غرينلاند. هذا واضح تماما. لذا، دعونا نضع ذلك جانبا".

وشدّد الوزير الدنماركي على أنّ الجزيرة ملك لسكّانها وليست للبيع.

وأوضح أنّ "هذا الأمر ليس فقط ما ينص عليه قانون (غرينلاند) بشأن الحكم الذاتي، بل وأيضا القانون الدولي. لا يمكنك ببساطة بيع شيء كهذا، هذا (النوع من الممارسة) أصبح من الماضي".

وذكّر الوزير بأنّه "في عام 1917، بعنا جزر الهند الغربية الدنماركية (جزر فيرجن الأميركية اليوم) دون أن نسأل الناس هناك عمّا يريدونه. لا يمكننا أن نفعل ذلك في مجتمع عصري، ولن نفعل ذلك".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قلّل، أمس الخميس، من أهمية تهديد بلاده باحتمال أن تستخدم القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة التبعة للدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، لكنّه أكّد أنّ تصريحات ترامب بشأن غرينلاند "ليست مزحة".

ويتزايد القلق في الدنمارك بشأن طموحات الرئيس الأميركي الذي كرّر القول إنّ بلاده سوف "تحصل" على غرينلاند، وإنّ كوبنهاغن ستستسلم في نهاية المطاف لهذه الرغبة.

وحشدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن دعم أوروبا في مواجهة طموحات ترامب.

وتحدثت فريدريكسن في منتصف يناير الجاري هاتفيا مع ترامب، مؤكدة أن غرينلاند سيدة مستقبلها.