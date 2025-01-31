برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة

صوّت النواب الألمان، اليوم الجمعة، ضد مشروع قانون لتقييد الهجرة تقدّم به المحافظون المعارضون وأيّده حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي قد تمكّنا، الأربعاء، من إقرار مذكّرة غير ملزمة تدعو للتصدّي للهجرة أيّدها "البديل من أجل ألمانيا"، لكنّ محاولة إقرار مشروع القانون، اليوم الجمعة، باءت بالفشل إذ أيّد النص 338 نائبا فيما عارضه 350 من أعضاء مجلس النواب في البرلمان (البوندستاج). وامتنع خمسة نواب آخرين عن التصويت.

وقوبلت هذه النتيجة بتصفيق من قبل نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم وحزب الخضر، وهما أكبر حزبين معارضين لهذا الاقتراح.

وتأخّرت مناقشة هذا النصّ لساعات لإتاحة الوقت لإجراء محادثات في اللحظة الأخيرة بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي وبقية الأحزاب المعتدلة وذلك بهدف التوصّل إلى حلّ وسط، لكن هذه المحادثات باءت بالفشل واستمرّ التصويت كما كان مخططا له.

وقالت أليس فايدل زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا للصحافيين إنّ نتيجة التصويت شكّلت "هزيمة مريرة" لفريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.