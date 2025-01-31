البيت الأبيض يكشف عن دول ستفرض عليها رسوم جمركية

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن الدول التي سيفرض عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب سيفرض غدا رسوما جمركية نسبتها 25 بالمئة على كندا والمكسيك ورسوما قدرها 10 بالمئة على الصين.

وأكدت ليفيت للصحافيين أنّ "الرئيس سيفرض غدا رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك، وبنسبة 25% على كندا، وبنسبة 10% على الصين".

وحتى اللحظة الأخيرة، كانت كندا والمكسيك، اللتان تتمتعان نظريا بحماية اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما بالولايات المتحدة، تأملان في تجنب مثل هذه النتيجة.

وحضر ديفيد ماكغينتي وزير الأمن العام الكندي إلى واشنطن الخميس لعرض الخطوط العريضة لخطّة تقضي بتعزيز أمن الحدود بين بلاده والولايات المتحدة.

وعلى الجانب المكسيكي، أكدت الرئيسة كلوديا شينباوم الجمعة أنها تباحثت "مع الحكومة الأميركية وحققت تقدما في مواضيع مختلفة".

وأضافت "يتم التوصل إلى اتفاقيات كل يوم".

وكان ترامب أعلن أنّ الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها تأتي ردّا على عجز جارتي بلاده عن التصدّي لتهريب المخدّرات إليها، ولا سيّما الفنتانيل (مادة أفيونية شديدة القوّة)، وكذلك أيضا لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين.

لكن ليفيت أحجمت عن التعليق على ما إذا كانت هناك إعفاءات متضمنة في القرار.

كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز للأنباء، في وقت سابق اليوم، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا والمكسيك يبدأ العمل بها من أول مارس المقبل.

وأضافت المصادر أن قرار ترامب سيتضمن إجراءات تسمح بالحصول على إعفاءات محددة لواردات معينة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث علنا حول هذه المسألة، إنها لا تملك تفاصيل بشأن النسبة النهائية للرسوم، لكنها أشارت إلى أن ترامب أكد عدة مرات أنه يعتزم الإعلان غدا السبت عن فرض رسوم نسبتها 25 بالمئة على الواردات من البلدين.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن ترامب كان يراجع، اليوم الجمعة، خطط الرسوم الجمركية، وقد يسمح ببعض الإعفاءات. ومع ذلك، أضاف المسؤول أن أي إعفاءات ستكون "قليلة وعلى فترات متباعدة".

وقد يؤثر إعلان فرض الرسوم الجمركية على علاقة الولايات المتحدة باثنين من أكبر شركائها التجاريين، لكن السماح بفترة مدتها 28 يوما قبل التنفيذ ومنح بعض الإعفاءات يشير إلى نهج حذر من إدارة ترامب.

وستتيح تلك الفترة وقتا للتفاوض بشأن الإجراءات التي يتعين على كندا والمكسيك اتخاذها لتحقيق الهدفين اللذين أشار إليهما ترامب، وهما وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ووقف دخول الفنتانيل عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.