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مقتل المئات في الكونغو الديمقراطية جراء المعارك

مقتل المئات في الكونغو الديمقراطية جراء المعارك
31 يناير 2025 23:36

أعلنت الأمم المتّحدة، اليوم الجمعة، أنّ ما لا يقلّ عن 700 قتيل و2800 جريح سقطوا في المعارك التي دارت بين الأحد والخميس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيطرة على مدينة غوما.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم المنظمة الدولية إنّ "منظمة الصحة العالمية وشركاءها، مع الحكومة، أجروا تقييما بين 26 يناير وأمس، وأفادوا بأنّ 700 شخص قتلوا و2800 شخص أصيبوا بجروح".
ورجح المتحدث "ارتفاع" هذه الحصيلة.
وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من تفاقم الوضع شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسببه في أزمة.

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المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
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