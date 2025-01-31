«الصحة العالمية»: 14 ألف شخص بحاجة للإجلاء الطبي من غزة

غزة (الاتحاد)

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن ما بين 12 إلى 14 ألف شخص ما زالوا بحاجة إلى الإجلاء الطبي من قطاع غزة.

ورحبت المنظمة بالإجلاء الطبي المزمع لنحو 50 مريضاً عبر معبر رفح، اليوم السبت، لأول مرة منذ بدء وقف إطلاق النار، والأول عبر رفح منذ إغلاقه في مايو 2024، ودعت إلى تسريع عمليات الإجلاء الطبي من غزة عبر كافة الطرق الممكنة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق أمس، أن أول فوج من المرضى والجرحى سيغادر القطاع عبر معبر رفح اليوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيان: «سيتم التواصل هاتفياً مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر حسب القائمة الموافق عليها من أطراف العلاقة، وسيتم تجهيز حافلات للتحرك نحو المعبر من خلال منظمة الصحة العالمية».

وأعلن محافظ شمال سيناء المصرية، خالد مجاور، إعادة فتح معبر رفح وبدء استقبال المصابين.