لبنان.. قتيلان و10 جرحى بغارة إسرائيلية في «البقاع»

بيروت (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح من جراء غارة شنتها القوات الإسرائيلية على منطقة البقاع شرقي لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، في بيان، إن «غارة الاحتلال استهدفت بلدة جنتا ما أدى في حصيلة نهائية إلى مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح».

من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على منطقة «وادي خالد» شمالي البلاد في وقت متأخر من ليلة أمس الأول، وفجر أمس.

وأفادت بأن الغارة الأولى استهدفت شاحنة محملة ببطاريات وخردة في منطقة «الواويات» والثانية استهدفت معبر «جب الورد» في بلدة «حنيدر». يذكر أن الجيش الإسرائيلي يشن غاراته على لبنان على الرغم من دخول اتفاق إيقاف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوماً، إلا أنه جرى تمديد هذه الفترة خلال الأسبوع الجاري حتى 18 فبراير لإتاحة المزيد من الوقت للقوات الإسرائيلية للانسحاب وللقوات اللبنانية للانتشار في المنطقة.