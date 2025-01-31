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«سنتكوم»: تحييد قيادي بارز بـ«القاعدة» بغارة في سوريا

السيارة التي استهدفتها الغارة الأميركية في شمال غرب سوريا (أ ف ب)
1 فبراير 2025 01:08

واشنطن (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تحييد قيادي بارز في جماعة «حراس الدين» التابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي خلال غارة جوية في شمال غرب سوريا. 
وذكرت «سنتكوم»، في بيان، على حسابها الرسمي على موقع «إكس»: أن «قوات القيادة المركزية نفذت غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا تمكنت خلالها من تحييد المدعو محمد صلاح الزبير أحد العناصر البارزة في منظمة حراس الدين الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة». 
وأضاف البيان أن «الغارة الجوية تأتي كجزء من التزام القيادة المستمر جنباً إلى جنب مع الشركاء في المنطقة لتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها». 
من جهته، نقل البيان عن قائد «سنتكوم»، الجنرال إريك كويلا، تأكيده مواصلة «سنتكوم» مطاردة وقتل أو القبض على الإرهابيين ضد الجماعات التي تخطط لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها.

تنظيم القاعدة
سوريا
القيادة المركزية الأميركية
أميركا
حراس الدين
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