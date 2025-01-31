مصر: ندعم تدشين عملية سياسية تضم جميع أطياف الشعب السوري

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر تدعم تدشين عملية سياسية شاملة تضم جميع أطياف ومكونات الشعب السوري.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه عبد العاطي من نظيره العراقي، فؤاد حسين، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في سوريا، وأكدا على دعم سوريا، واستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن عبد العاطي «أكد على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها»، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية.

كما أكد وزير الخارجية المصري على دعم بلاده لتدشين عملية سياسية شاملة تضم كل أطياف ومكونات الشعب السوري، وذلك لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقبل أيام، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده على «اتصال مع الإدارة السورية الجديدة لنقل شواغلها الأمنية والسياسية»، مشيراً إلى «شواغل مصرية عديدة تتعلق بالوضع السياسي والأمني».