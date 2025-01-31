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إيطاليا.. القضاء يرفض المصادقة على احتجاز مهاجرين في ألبانيا

وصول مهاجرين أرسلتهم إيطاليا إلى لبانيا
1 فبراير 2025 00:57

رفض قضاة إيطاليون، الجمعة، المصادقة على احتجاز مجموعة من المهاجرين في مراكز تديرها الحكومة الإيطالية في ألبانيا، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

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وقال المصدر إنّ محكمة الاستئناف في العاصمة الإيطالية روما أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي تدرس أساسا قضايا قانونية أحالتها عليها محاكم إيطالية خلال محاولات سابقة لإرسال مهاجرين إلى ألبانيا.
كانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقعت اتفاقا مع ألبانيا لإقامة مراكز احتجاز للمهاجرين الذيم يصلون إلأى إيطاليا في انتظار دراسة طلبات الذين التي يتقدمون بها.

المصدر: وكالات
ألبانيا
مهاجرون
إيطاليا
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