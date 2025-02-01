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العثور على الصندوق الأسود للمروحية في حادث واشنطن

العثور على الصندوق الأسود للمروحية في حادث واشنطن
1 فبراير 2025 08:50

أعلن المحققون أنه تم الجمعة العثور على الصندوق الأسود للمروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب في الجو فوق واشنطن في حادث تصادم أسفر عن مقتل 67 شخصاً.
وقال تود إنمان، المسؤول في الوكالة الأميركية لأمن المواصلات إنه "بعد إجراء فحص بصري، لم نعثر على أي ضرر خارجي" في الصندوق الأسود.
وأضاف أنه "واثق جدا" من إمكان استغلاله بالكامل.
كما عثر في وقت سابق على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب، وهي من طراز "بومباردييه".
ويعمل المحققون على كشف ملابسات الحادثة.
يعدّ التصادم بين طائرة النقل ومروحية "بلاك هوك" العسكرية الأسوأ في الولايات المتحدة منذ تحطم طائرة نقل بعيد إقلاعها من نيويورك في نوفمبر 2001.

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المصدر: آ ف ب
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