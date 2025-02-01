الأحد 2 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقطاع الكهرباء عن 74 ألف شخص بعد عاصفة في إيرلندا

انقطاع الكهرباء عن 74 ألف شخص بعد عاصفة في إيرلندا
1 فبراير 2025 09:09

قال رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن إن ايرلندا تحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة في مواجهة العواصف، لأنها أصبحت تهب بشكل متكرر.
جاءت تصريحات مارتن في الوقت الذي لا يزال فيه نحو 74 ألف عميل بدون كهرباء ونحو ألف عميل بدون ماء، وذلك بعد مضي أسبوع من اجتياح العاصفة إيوين لايرلندا.
وتركز انقطاع التيار الكهربائي في مناطق في شمال غرب البلاد وغرب جالواي وليتريم وكافان ومايو.
وقال مجلس إمدادات الكهرباء إن إعادة توصيل كل عميل بالشبكة قد تستمر حتى يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن المرحلة التالية من الإصلاحات أكثر تعقيداً مما كانت عليه في الأسبوع السابق.
وتحدث رئيس الوزراء في كورك حيث قال إنه تم عقد اجتماع لتقييم تأثير العاصفة ومعالجة قضايا في المستقبل.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مارتن قوله «ستكون هناك حاجة لاستثمار كبير حقا في شبكة الكهرباء الخاصة بنا في المستقبل، لأنه إذا نظرتم على مدى العشر سنوات الماضية، فإن هناك زيادة في عدد مرات هبوب هذا النوع من العواصف وشدتها».
وأضاف «تغير المناخ يؤثر الآن بدرجة كبيرة على بلدنا وعلينا تغيير وتحسين مرونتنا في هذا الصدد، وبعبارة أخرى، سيكون لدينا عواصف مماثلة لتلك في السنوات القادمة».

أخبار ذات صلة
"إيوين" تقطع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وإيرلندا
عاصفة في إيرلندا تحرم نصف مليون مشترك من الكهرباء
المصدر: د ب أ
عاصفة
إيرلندا
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
موراتا يختار ناديه الجديد
الرياضة
موراتا يختار ناديه الجديد
اليوم 22:00
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
رئيس بنما يلتقي وزير الخارجية الأميركي بعد مطالبة ترامب بالقناة
اليوم 21:38
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
الرياضة
«البديل أوزون» ينقذ فرانكفورت من السقوط
اليوم 21:29
مقاتلة للجيش العراقي
الأخبار العالمية
مقتل سبعة إرهابيين في العراق بينهم قيادي
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©