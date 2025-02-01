ترامب يعد بالتحدث مع بوتين لتحقيق "شيء مهم"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإنه يعتقد أنهما ربما يفعلان شيئا وصفه بأنه "مهم".

ولم يخض ترامب في التفاصيل خلال التصريحات التي أدلى بها لصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. وذكر أيضا أن واشنطن تجري محادثات جادة مع موسكو.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "سنتحدث، وأعتقد أننا ربما نفعل شيئا سيكون مهما... نريد إنهاء تلك الحرب. لم تكن هذه الحرب لتبدأ لو كنت رئيسا".

ولم يقل ترامب من الذي أجرى اتصالات من إدارته مع الروس، لكنه أصر على أن الجانبين "يجريان محادثات بالفعل".

وردا على سؤال عما إذا كان قد تحدث مباشرة مع بوتين، قال ترامب "لا أريد أن أقول ذلك".

وأكد ترامب مرارا أنه لم يكن ليسمح ببدء الصراع لو كان في منصبه.