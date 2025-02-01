نقل عشرات المهاجرين من ألبانيا إلى إيطاليا إثر قرار قضائي

نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، اليوم السبت، عشرات المهاجرين إلى إيطاليا من مراكز النظر في طلبات اللجوء في ألبانيا بعد قرار قضائي في العاصمة روما.

يأتي نقل المهاجرين إلى إيطاليا بعد أن رفض قضاة إيطاليون، أمس الجمعة، المصادقة على احتجاز مجموعة من المهاجرين في مراكز تديرها الحكومة الإيطالية في ألبانيا.

وكانت هذه هي المحاولة الثالثة الفاشلة من جانب حكومة جورجيا ميلوني اليمينية لاحتجاز المهاجرين في الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر إنّ محكمة الاستئناف في العاصمة الإيطالية روما أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي تدرس أساسا قضايا قانونية أحالتها عليها محاكم إيطالية خلال محاولات سابقة لإرسال مهاجرين إلى ألبانيا.

ونقل 43 مهاجرا من ميناء شينجن، اليوم، على بعد 66 كيلومترا(40 ميلا) شمال غرب العاصمة الألبانية تيرانا.

وكانوا من بين 49 رجلا نقلوا إلى ألبانيا على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي. وأعيد خمسة منهم في اليوم نفسه، أربعة لأنهم كانوا قاصرين والخامس لأنه كان شخصا "ضعيفا". ولم يتضح مصير مهاجر آخر.

كانت حكومة ميلوني وقعت اتفاقا مع ألبانيا لإقامة مراكز احتجاز للمهاجرين الذيم يصلون إلى إيطاليا في انتظار دراسة طلبات الذين التي يتقدمون بها.