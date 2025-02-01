السيسي وترامب يبحثان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، اليوم السبت، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا "حوارا إيجابيا" حول عدد من القضايا.

وأكد المتحدث، في بيان، أن الرئيسين بحثا أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تعزيزه.

وأفاد البيان، الصادر عن مكتب السيسي، بأنه وجه دعوة لترامب لزيارة مصر كما تلقى من ترامب دعوة لزيارة واشنطن.

وشدد الرئيسان، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة "تعزيز العلاقات والتعاون"، فيما أكد السيسي أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود".