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ارتفاع حصيلة قتلى القصف على مدن أوكرانية

فرق تكافح حريقا في منطقة خاركيف
1 فبراير 2025 21:14

قال مسؤولون أوكرانيون إن أحد عشر مدنيا على الأقل قتلوا، اليوم السبت، وأصيب آخرون جراء قصف على مدن عدة استخدمت فيه صواريخ وطائرات مسيرة.
وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن صاروخا سقط على مدينة "بولتافا" بوسط البلاد، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 14 آخرين، منهم ثلاثة أطفال.
ونشرت الوزارة صورا، عبر تطبيق "تلغرام"، تظهر مبنى تعرضت عدة طوابق عليا فيه لأضرار بالغة فيما تصاعدت منه أعمدة كثيفة من الدخان. كما أظهرت الصور فرق الإطفاء والعشرات من أفراد الإنقاذ وهم يبحثون بين أنقاض.
وقال رئيس بلدية مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد إن شخصا واحدا قتل فيما أصيب أربعة آخرون نتيجة لهجوم بالطائرات المسيرة.
وقال مسؤولون في منطقة سومي إن ثلاثة من أفراد الشرطة قتلوا في الهجمات خلال قيامهم بدوريات في شوارع إحدى القرى بالمنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تلغرام، إن الأضرار وقعت في ست مناطق.
وأضاف "كل نظام دفاع جوي وكل سلاح مضاد للصواريخ ينقذ الأرواح".
وقالت السلطات في بولتافا، وهي مدينة صغيرة تقع على بعد نحو 120 كيلومترا من الحدود الروسية، إن أضرارا لحقت بمبان ومرافق بنية تحتية للطاقة.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن الأضرار لحقت أيضا بمبان في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا ومناطق خاركيف وسومي بشمال شرق البلاد وخميلنيتسكي في الغرب.
وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف إن ستة صواريخ و17 طائرة مسيرة استهدفت المنطقة.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم إن قواتها شنت هجمات استهدفت منشآت الغاز وغيرها من مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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قصف
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