أميركا تفرض رسوما جمركية على البضائع الكندية

أبلغت الولايات المتحدة، اليوم السبت، كندا أن رسوما جمركية ستفرض اعتبارا من الثلاثاء على المنتجات الكندية التي تدخل الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مصدر حكومي كندي.

وبحسب المصدر ذاته، ستكون الرسوم الجمركية على النفط 10% فقط و25% على بقية البضائع.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي وعد برد قوي وسريع، مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق في أوتاوا.

كانت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أعلنت، الجمعة، أن "الرئيس سيفرض غدا رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك، وبنسبة 25% على كندا، وبنسبة 10% على الصين".

حتى اللحظة الأخيرة، كانت كندا والمكسيك، اللتان تتمتعان نظريا بحماية اتفاقية التجارة الحرة التي تربطهما بالولايات المتحدة، تأملان في تجنب مثل هذه النتيجة.