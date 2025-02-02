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قواعد الاتحاد الأوروبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ

الذكاء الاصطناعي
2 فبراير 2025 08:41

 دخلت القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، مع تنفيذ "قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي".

ويحظر القانون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستغل نقاط الضعف البشرية، مثل استخدام التقنيات الخفية أو التصنيف الاجتماعي للأفراد من أجل المكافأة أو العقاب.

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وقال التكتل إن "استيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات قوية لتحقيق فوائد اجتماعية ونمو اقتصادي وتعزيز الابتكار في الاتحاد الأوروبي والقدرة التنافسية العالمية"، في الوقت الذي حذر فيه من "المخاطر الجديدة المتعلقة بسلامة المستخدمين، بما في ذلك السلامة البدنية، والحقوق الأساسية".

 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
الذكاء الاصطناعي
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