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ترامب يجدد دعوته بشأن ضم كندا

ترامب يوقع قرارا تنفيذيا في البيت الأبيض
2 فبراير 2025 18:17

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مجددا إلى أن تصبح كندا ولاية أميركية وذلك بعد يوم بعد فرضه رسوما جمركية على جارة بلاده الشمالية.
وبينما قال ترامب إن الولايات المتحدة تدفع "مئات المليارات من الدولارات لدعم كندا"، في إشارة على ما يبدو إلى العجز التجاري الأميركي مع جارتها، قال ترامب "بدون هذا الدعم الضخم، لن تعود كندا موجودة كدولة قابلة للحياة".
وكتب الرئيس الأميركي، على منصة التواصل الاجتماعي "تروث" الخاصة به "لذلك، يجب أن تصبح كندا ولايتنا رقم 51 العزيزة"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستجلب "ضرائب أقل بكثير، وحماية عسكرية أفضل بكثير لشعب كندا - وبدون تعريفات جمركية!".
وفرض ترامب، أمس السبت، رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، ونسبة 10 في المئة على موارد الطاقة الكندية و10 في المئة على البضائع الصينية.
ورد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، اليوم الأحد، قائلا إن بلاده ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأميركية بنسبة 25%.

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
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