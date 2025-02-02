مقتل سبعة إرهابيين في العراق بينهم قيادي

قتل سبعة إرهابيين بضربة جوية نفذتها طائرات إف-16 العراقية شمال العاصمة بغداد وفق بيان لقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد.

وقال البيان إن الضربة الجوية نفذت ضمن الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأضاف البيان أن بعض القتلى الإرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، مشيرا إلى العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومواد أخرى.

كما أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم، بمقتل قيادي من تنظيم داعش الإرهابي كانت وظيفته "والي كركوك" في التنظيم المتشدد جراء ضربة نفذتها طائرات مروحية.

وقال المصدر إن الضربة نفذت بناء على معلومات ورصد للطائرات المسيرة.

وأضاف أن قوة أمنية تابعة للجيش العراقي عثرت على سبع جثث في موقع الضربة تعود إحداها للقيادي المذكور.