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عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين ضد اليمين المتطرف

مظاهرة حاشدة في برلين ضد اليمين المتطرف
2 فبراير 2025 23:52

شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة، اليوم الأحد، احتجاجا على اليمين المتطرف قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية، في تحرّك شارك فيه وفق تقديرات الشرطة 160 ألف شخص.
ووفق المنظمين، تظاهر 200 ألف شخص ضد تقارب سجّل في الأسبوع الماضي بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين) وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف، وشكّل كسرا لأحد المحرمات السياسية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.
ترفض الأحزاب التقليدية في ألمانيا، وفق العرف، أي تعاون على المستوى الوطني مع اليمين المتطرف.
بعد انطلاق المظاهرة من أمام مبنى البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ردّد بعض المحتجين شعارات مناهضة لليمين المتطرف.
تأتي مظاهرة اليوم ومظاهرات أمس السبت في مدن ألمانية عدة، بعد أن سعى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أبرز أحزاب المعارضة، للحصول على دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لتمرير مشروع قانون مناهض للهجرة.
وقالت المتظاهرة آنا شفارتس "(نريد) إحداث أكبر قدر ممكن من الضجيج لدعوة الأحزاب التي تصف نفسها بأنها ديمقراطية لحماية هذه الديمقراطية".
ولفتت شفارتس، البالغة 34 عاما، إلى أنها تشارك للمرة الأولى في تظاهرة سياسية إذ "لم يعد بإمكاننا أن نشيح نظرنا، الأمر خطير للغاية".
تأتي التظاهرة احتجاجا على ميرتس، المرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار وفق استطلاعات الرأي، والذي أثار صدمة هذا الأسبوع إثر تصويت مشترك لحزبه مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان.
نظمت المظاهرة بمبادرة من منظمة "كامباكت" غير الحكومية اليسارية واستجابت العديد من الجهات للدعوة، من بينها نقابات عمالية وجمعيات اجتماعية وحقوقية وكنائس ونشطاء بيئيون، مثل لويزا نويباور أحد وجوه حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في ألمانيا.
وتظاهر أكثر من 220 ألف شخص، أمس السبت، في كبرى المدن الألمانية، مثل هامبورغ ولايبزيغ وكولونيا وشتوتغارت، بحسب أرقام جمعتها قناة "إيه آر دي" التلفزيونية العامة.

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المصدر: آ ف ب
ألمانيا
اليمين المتطرف
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