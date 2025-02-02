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روبيو يحذّر بنما من تحرّك أميركي على صلة بالقناة

الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو (يسار الصورة) يستقبل روبيو في القصر الرئاسي
3 فبراير 2025 00:07

حذّر ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، الأحد، بنما من تحرّك أميركي ضدها ما لم تجرِ "تغييرات فورية" على صلة بقناة بنما، معتبرا أنها انتهكت معاهدة تسليم هذا الممر المائي.
وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن روبيو أوضح، لدى لقائه الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، أن "الوضع الراهن غير مقبول وأنه إذا لم تجرَ تغييرات فورية، فإن الأمر سيتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بموجب المعاهدة".
وأبلغ روبيو، الرئيس مولينو بأن الرئيس دونالد ترامب "اتّخذ قرارا أوليا بأن الوضع الراهن في ما يتّصل بنفوذ  الصين وسيطرتها على منطقة قناة بنما يشكّل تهديدا للقناة وانتهاكا للمعاهدة المتعلقة بالحياد الدائم وتشغيل قناة بنما".
وتنفي بنما وبكين أي نفوذ صيني على الممر المائي.
ولم يستبعد ترامب استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على القناة.
من جهته، قال مولينو "لا أشعر بأن هناك أي تهديد حقيقي في الوقت الراهن ضد المعاهدة أو صلاحيتها ولا حتى باستخدام القوة العسكرية للاستيلاء على القناة".
واقترح مولينو إجراء محادثات "تقنية" لمعالجة هواجس الولايات المتحدة المتّصلة بالقناة.
وأضاف، في تصريح لصحافيين عقب لقائه روبيو، أن "فريقا تقنيا يمكنه مناقشة المسألة مع الولايات المتحدة وتوضيح أي شكوك قد تكون لديهم". 

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المصدر: وكالات
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قناة بنما
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