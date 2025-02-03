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الصين توسع غطاءها من غابات المانغروف لحماية الأراضي الرطبة

الصين توسع غطاءها من غابات المانغروف لحماية الأراضي الرطبة
3 فبراير 2025 10:29

بلغت المساحة الإجمالية لغابات المانغروف في الصين 30 ألفا و300 هكتار، بزيادة حوالي 8300 هكتار مقارنة مع بداية القرن الحالي، وفقا للهيئة الوطنية للغابات والمراعي. 

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا"، فإن هذا التقدم هو نتيجة لجهود الصين المكثفة لحماية واستعادة أشجار المانغروف، وهي أشجار دائمة الخضرة أو شجيرات تنمو في مناطق المد والجزر على السواحل الاستوائية أو شبه الاستوائية، وتلعب دورا حيويا في تنقية مياه البحر، والتخفيف من آثار الرياح والأمواج، والحفاظ على التنوع البيولوجي. 

 

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وزرعت الصين، على مدى السنوات الخمس الماضية، أكثر من 8800 هكتار من أشجار المانغروف وأعادت تأهيل 8200 هكتار إضافية، وفقا لمسؤول في الهيئة. 

 

وتم إنشاء أو استعادة أكثر من مليون هكتار من الأراضي الرطبة منذ أواخر عام 2012، مع بقاء إجمالي مساحة الأراضي الرطبة في الصين مستقرة؛ إذ تبلغ الآن أكثر من 56.35 مليون هكتار، كما تم إنشاء أكثر من 2200 محمية طبيعية للأراضي الرطبة في جميع أنحاء البلاد، فيما شهدت الأراضي الرطبة الرئيسية تحسينات إيكولوجية ملحوظة.

 

 

المصدر: وام
غابات المانجروف
اتفاقية الأراضي الرطبة
الصين
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