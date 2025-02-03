«الأونروا»: مستمرون في تقديم خدماتنا بالقدس وغزة ولن نتوقف

غزة (الاتحاد)



قالت مديرة الإعلام بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، إن الوكالة منذ بداية دخول وقف نشاطها حيز التنفيذ أكدت أنها مستمرة في تقديم خدماتها في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، متحدية بذلك قرار إسرائيل بحظر نشاطها داخل الأراضي الفلسطينية.



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمه، أوضحت حمدان أن الوكالة ما زالت تعمل وتقدم الخدمات لكل الفلسطينيين، والأمر كذلك في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الطواقم التي تعمل مع الوكالة في المراكز الصحية ومراكز الإيواء والتوزيع ما زالت تعمل وتقدم الخدمات الأساسية والرئيسية لسكان القطاع.

وأضافت أن قرارات «الكنيست» غير مسبوقة وخطيرة؛ لأنها ستلقي بظلالها على العمليات الإنسانية والضرورية، لا سيما في هذه الفترة التي نقدم فيها كل المساعدات للشعب الفلسطيني، مبينة أن 60 بالمئة من المواد الغذائية التي دخلت عقب وقف إطلاق النار لغزة كانت عبر «الأونروا»، ويتم توزيعها عبر فرق الوكالة، إلى جانب تقديم الخدمات المتعلقة بالدعم النفسي لنحو نصف مليون شخص، والأمر خطير إذا تعرضت هذه الخدمات للتقليص أو المنع. وشددت حمدان على دور «الأونروا» الهام، لا سيما حالياً، مؤكدة أن العمل في غزة مستمر، وأنها ملتزمة بالبقاء، وتقديم الخدمات للسكان.