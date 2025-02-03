انفجار يودي بحياة شخصين في موسكو

ذكرت وكالة "تاس" للأنباء ووسائل إعلام روسية أخرى أن قياديا في قوات من شرق أوكرانيا وأحد حراسه قتلا، اليوم الاثنين، جراء انفجار في بناية سكنية فاخرة في العاصمة موسكو.

ووصفت "تاس" التفجير بأنه عملية اغتيال مخططة بدقة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن قنبلة انفجرت لدى دخول القيادي أرمين ساركسيان وحراسه الشخصيين إلى قبو البناية.

وقالت صحيفة "كومرسانت" إن أحد الحراس الشخصيين للقيادي قتل أيضا وأصيب ثلاثة.

ونقلت "تاس" عن مسؤول في جهاز لإنفاذ القانون قوله إن عملية الاغتيال "مخططة بدقة ونفذت بأوامر. المحققون يعملون حاليا على تحديد هوية من أمر بارتكاب تلك الجريمة".