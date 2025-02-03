الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انفجار يودي بحياة شخصين في موسكو

الشرطة الروسية تتفقد مكان الانفجار في موسكو
3 فبراير 2025 17:17

ذكرت وكالة "تاس" للأنباء ووسائل إعلام روسية أخرى أن قياديا في قوات من شرق أوكرانيا وأحد حراسه قتلا، اليوم الاثنين، جراء انفجار في بناية سكنية فاخرة في العاصمة موسكو.
ووصفت "تاس" التفجير بأنه عملية اغتيال مخططة بدقة.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن قنبلة انفجرت لدى دخول القيادي أرمين ساركسيان وحراسه الشخصيين إلى قبو البناية.
وقالت صحيفة "كومرسانت" إن أحد الحراس الشخصيين للقيادي قتل أيضا وأصيب ثلاثة.
ونقلت "تاس" عن مسؤول في جهاز لإنفاذ القانون قوله إن عملية الاغتيال "مخططة بدقة ونفذت بأوامر. المحققون يعملون حاليا على تحديد هوية من أمر بارتكاب تلك الجريمة".

أخبار ذات صلة
مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار غرب موسكو
مقتل جنود جراء هجوم نفذه مسلحون في باكستان
المصدر: رويترز
موسكو
انفجار
اغتيال
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©