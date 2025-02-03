قتلى وجرحى بانفجار سيارة ملغومة في سوريا

قتل 15 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في مدينة منبج السورية، اليوم الاثنين، وهو ثاني هجوم يقع هناك خلال ثلاثة أيام.

ولم تعلن أي جهة، حتى الآن، مسؤوليتها عن هجوم اليوم.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، عن منشور للدفاع المدني على تطبيق "تلغرام"، أن "سيارة مفخخة انفجرت قرب سيارة تقل عمال زراعة على طريق رئيسي في أطراف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أدت إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، بعضها بليغة ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع".

وذكرت الوكالة أن هجوما بسيارة ملغومة، يوم السبت، أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة بينهم أطفال.