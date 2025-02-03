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رئيس وزراء اليونان يعلّق على هزات شديدة تضرب إحدى الجزر

سكان يغادرون جزيرة سانتوريني على متن عبارة عقب الهزات الأرضية
3 فبراير 2025 18:07

أدلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، بتصريحات حول الهزات الأرضية التي تضرب جزيرة يونانية منذ أيام.
ودعا ميتسوتاكيس السكان في جزيرة "سانتوريني" السياحية إلى الهدوء بعد موجة من الهزات الأرضية التي دفعت بأعداد كبيرة إلى مغادرتها.
وفي تصريح أدلى به من بروكسل حيث يحضر اجتماعا للاتحاد الأوروبي، قال ميتسوتاكيس إن السلطات ترصد ظاهرة جيولوجية "شديدة جدا" على مدى الأيام الأخيرة، مضيفا "أود أن أطلب من سكان جزيرتنا قبل كل شيء أن يحافظوا على الهدوء".
وسُجّلت في الجزيرة، المعروفة بكونها منطقة جذب سياحي، مئتا هزة أرضية منخفضة القوة بلغت أشدها حتى الآن 4,5 درجات، بحسب لجنتين علميتين ترصدان الأنشطة الزلزالية. 
وسُجلت، صباح أمس الأحد، هزتان بقوة 4,1 و4,5 درجات على مقياس ريختر، بحسب قسم الجيوفيزياء في جامعة أثينا. 
وأكدت السلطات أن الهزات الأرضية ليست ناجمة عن نشاط بركاني بل عن نشاط تكتوني. 
وطلبت السلطات من السكان المحليين تجنب التجمعات الكبيرة في أماكن مغلقة، والابتعاد من بعض موانئ "سانتوريني" والمباني المهجورة.
وفي حال وقوع زلزال قوي، يُنصح السكان بالانتقال إلى مناطق مرتفعة والتوجه نحو المناطق الداخلية قدر المستطاع.

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المصدر: آ ف ب
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