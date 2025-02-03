أوكرانيا تقصف إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا

قال مسؤول رفيع في كييف، اليوم الاثنين، إن طائرات أوكرانية بدون طيار وطويلة المدى، ضربت واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، بينما تقترب الذكرى الثالثة لبدء الأزمة.

وقال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني، لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، إن الهجوم، الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، ضرب مصفاة في منطقة فولغوغراد، وهي واحدة من أكبر 10 منشآت لتكرير النفط في روسيا، وتقوم بمعالجة نحو 6% من النفط في البلاد.

وأقرت السلطات الروسية باندلاع حريق لفترة وجيزة في مصفاة فولغوغراد أثناء هجوم الطائرات بدون طيار. وتحقق روسيا، منذ أشهر، تقدما ميدانيا، خاصة في شرق أوكرانيا وذلك قبيل البدء المحتمل لمفاوضات السلام، مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.