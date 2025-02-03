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ترامب يعلن قرارا بشأن الرسوم الجمركية على المكسيك

جنود من حرس الحدود في المكسيك
3 فبراير 2025 20:38

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "تعليق" الرسوم الجمركية التي فرضها، يوم السبت الماضي، بنسبة 25 % على البضائع الواردة من المكسيك.
وكان مقررا أن يبدأ تطبيق هذه الرسوم غدا الثلاثاء.
وقال الرئيس الأميركي، على منصة "تروث سوشال" المملوكة له، إنه أجرى "محادثة ودية جدا مع الرئيسة كلاوديا شينباوم".
وأوضح أنه خلال فترة التعليق، التي تستمر شهرا، ستجري مفاوضات بهدف التوصل إلى "اتفاق" مع المكسيك.
بدورها، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت تجميد الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية لمدة شهر. 
وقالت شينباوم، في حسابها على منصة "اكس" بعد محادثات مع نظيرها الأميركي، إن "الرسوم الجمركية ستُعلَّق لمدة شهر اعتبارا من الآن".
كما أعلنت رئيسة المكسيك تعزيز قوات الحرس الوطني بعشرة آلاف عنصر على الحدود بين البلدين "لتجنب تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وخصوصا الفنتانيل".
وأضافت أن الولايات المتحدة من جانبها "تلتزم بالعمل على منع تهريب الأسلحة" إلى المكسيك. 
وأكدت شينباوم أنها أجرت "محادثة جيدة مع الرئيس ترامب، مع احترام كبير لعلاقتنا والسيادة".

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المصدر: آ ف ب
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
المكسيك
الولايات المتحدة
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