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أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية في روسيا

حريق في منشأة نفط في روسيا
3 فبراير 2025 21:41

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، تنفيذ غارات ليلية بمسيرات على منشآت نفطية في غرب روسيا مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها.
كثفت كييف هجماتها الجوية على منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، على موقع "فيسبوك"، أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن الأوكرانية "قصفت مصفاة فولغوغراد لتكرير النفط ... ومصنع أستراخان لمعالجة الغاز" وكلاهما يقع في جنوب غرب روسيا.
وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية إن "مصنع أستراخان تعرض لأضرار" وإنه "أغلق وتم إجلاء موظفيه" بعد اندلاع حريق.
وأكدت الإدارتان الإقليميتان في فولغوغراد وأستراخان أن الهجمات تسببت بحرائق في منشآت للطاقة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق اندلع في مصنع كبير لمعالجة الغاز تابع لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم في أستراخان.
وذكر جهاز الأمن الأوكراني أن مصفاة فولغوغراد تعالج "نحو 6% من النفط الروسي".
وستكون هذه "العملية الخامسة الناجحة" التي تستهدف البنية التحتية النفطية الروسية "منذ بداية العام"، بحسب هذا المصدر.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اعتراض وتدمير سبعين طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الليل فوق ست مناطق روسية منها روستوف وفولغوغراد (جنوب غرب).

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مصفاة نفط
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