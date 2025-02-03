روبيو يعلّق على محادثاته بشأن قناة بنما

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، عن أمله في أن تتمكّن الحكومة البنمية من أن "تهدّئ مخاوف" الولايات المتحدة بشأن قناة بنما التي يهدّد الرئيس دونالد ترامب باستعادة السيطرة عليها.

ولدى وصوله إلى السلفادور آتيا من بنما، قال روبيو للصحافيين بشأن المحادثات التي أجراها مع المسؤولين في بنما "كانت زيارة جديرة بالاهتمام ومحترمة للغاية. أعتقد أنها ستحقّق على الأرجح أشياء جيّدة تخفّف من المخاوف التي تعترينا".

وأضاف "سنرى مع الوقت، سنرى، لكن ينتابني شعور جيّد حيال ذلك".

وتابع الوزير الأميركي "أنا أدرك أنّ هذه قضية حسّاسة في بنما ولا نريد أن تكون لدينا علاقة عدائية أو سلبية مع بنما".

وإذ أشار إلى إعلان الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو أنّ بلاده لن تجدد مشاركتها في مبادرة "الحزام والطريق" التي تشكل محور استراتيجية الرئيس الصيني شي جينبينغ، قال روبيو إنّها خطوة "جيدة".

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أيضا أنّ رئيس بنما استمع للمخاوف بشأن الرسوم المفروضة على السفن العسكرية الأميركية التي تعبر القناة، والتي اعتبرها ترامب غير عادلة بسبب التزامات الولايات المتحدة الدفاع عن هذا الممر، وقال إنه يتوقع إعلان ذلك في الأيام المقبلة.

على صعيد آخر، وصف روبيو بنما بأنها "شريك عظيم" في وقف الهجرة، وهي أولوية قصوى بالنسبة إلى ترامب.