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أوروبا تدعو ترامب لتفادي حرب تجارية «لا رابح» فيها

أوروبا تدعو ترامب لتفادي حرب تجارية «لا رابح» فيها
4 فبراير 2025 01:06

بروكسل (أ ف ب) 

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اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي، أمس، موقفاً حازماً وموحداً بوجه تهديدات دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على بلدان التكتل، داعين الرئيس الأميركي إلى تفادي حرب تجارية «لا رابح» فيها.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى افتتاح اجتماع غير رسمي لقادة دول وحكومات الاتحاد في بروكسل «إذا تعرضنا لهجوم حول المسائل التجارية، فسيكون على أوروبا، كقوة ثابتة على موقفها، أن تفرض احترامها وبالتالي أن ترد».
أما ألمانيا فأكدت أن أوروبا ستعرف كيف ترد عند الضرورة على أي رسوم جمركية أميركية تستهدف منتجاتها.
وقال المستشار أولاف شولتس: إن «الولايات المتحدة وأوروبا تستفيدان من تبادل بضائع وخدمات، وإن عقدت السياسة الجمركية ذلك الآن فسيكون الأمر سيئاً للولايات المتحدة وسيئاً لأوروبا».
وتابع، من الواضح أن بإمكاننا كمنطقة اقتصادية كبيرة، الرد على السياسات الجمركية بسياسات جمركية، علينا أن نفعل ذلك، وسنفعله، لكنه أضاف أن الهدف ينبغي أن يكون إعطاء الأولوية للتعاون.
واعتمدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس نبرة مماثلة تنم عن حزم وانفتاح على الحوار في آن، فأكدت «نحن بحاجة إلى أميركا وأميركا بحاجة إلينا» مؤكدة أن «الرسوم الجمركية تزيد التكاليف، وهي ليست في صالح الوظائف وليست أيضاً في صالح المستهلكين، هذا واضح».

حرب تجارية
حرب تجارية بين أوروبا وأميركا
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