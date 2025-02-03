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انتشال جثامين 20 فلسطينياً في شمال غزة

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في خان يونس (أرشيفية)
4 فبراير 2025 01:05

غزة (الاتحاد)

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انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني جثامين 20 فلسطينياً من مدينة «الشيخ زايد» بمحافظة شمال غزة، قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.
وقال أحد الكوادر المشاركة في انتشال الجثث، إنه تم العثور على هذه الجثث أثناء تسوية أرض فارغة مقابل مراكز إيواء لإنشاء مخيم للنازحين العائدين من الجنوب بجهود فردية.
وأضاف أن «هذه الجثث لمجموعة فلسطينيين قام الجيش الإسرائيلي بقتلهم ودفنهم هنا، خلال الحرب». وأشار إلى أنه لم يتم التعرف على أي جثمان رغم مرور وقت على انتشالهم.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير الماضي، شرع فلسطينيون وطواقم الدفاع المدني بانتشال جثامين الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب.
ويومياً يتم انتشال عشرات الجثامين من تحت أنقاض المنازل المدمرة ومن الشوارع والطرقات أو مدفونة تحت الرمال.

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