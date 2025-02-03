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بدء تجربة لقاح ضد الإيبولا

ممرض يعطي جرعة من لقاح ضد إيبولا في أوغندا
4 فبراير 2025 00:24

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنّ تجربة لقاح ضد مرض الإيبولا في أوغندا بدأت، الاثنين، بعد أقلّ من أسبوع من إعلان السلطات في الدولة الأفريقية تفشي الوباء فيها.
وقال تيدروس، على منصة "إكس"، إنّ "تجربة اللقاح هذه أُطلقت في وقت قياسي (...) مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والأخلاقية الوطنية والدولية".
وأوضح أنّ هذه التجربة تستهدف "مخالطي المصابين بالمرض ومخالطيهم".
ولفت إلى أنّها "تجربة أولى لتقييم الفعالية السريرية للقاح ضدّ مرض فيروس إيبولا".

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وقال "تظهر هذه التجربة أهمية الاستثمار في البحوث المرتبطة باللقاحات والعلاجات وتطويرها، والاستعداد للاستجابة للأوبئة".
وأعلنت السلطات الأوغندية، في 30 يناير الماضي، تفشّي فيروس إيبولا في العاصمة كمبالا حيث قتل المرض ممرّضا كان يعمل في مستشفى "مولاغو" الوطني، وفق ما ذكرت السلطات الصحية الأوغندية.
وقال تيدروس الاثنين "ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الحكومة في الاستجابة العالمية للسيطرة" على الوباء.
وللمرض ستّ سلالات مختلفة تسبّبت ثلاث منها في حدوث أوبئة انتشرت على نطاق واسع.

المصدر: آ ف ب
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
لقاح
تجربة
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