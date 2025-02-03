الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

6.5 مليار دولار تكلفة الإيواء العاجل لأهالي غزة

فلسطينيون نازحون يتدفؤون تحت أنقاض مبنى قرب مخيم مؤقت في غزة (أ ف ب)
4 فبراير 2025 01:05

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يحرق منازل عدة في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يواصل التصعيد العسكري في الضفة

أظهرت تقديرات جديدة للحكومة الفلسطينية أن تكلفة الإيواء العاجل لأهالي قطاع غزة تصل إلى 6.5 مليار دولار.
وقال مسؤول في الحكومة الفلسطينية، إن المسح الأوّلي يُظهر أن تكلفة الإيواء التي تشمل تزويد من فقدوا بيوتهم بـ«المنازل المتنقلة»، وإصلاح البيوت المتضررة القابلة للإصلاح، وتزويدها بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وفتح الطرق تصل إلى 6.5 مليار دولار.
وأوضح أن هناك حاجة لعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة لتوفير احتياجات الإيواء أولاً، ومن بعدها إعادة الإعمار التي تتطلب مبالغ ضخمة تتراوح بين 50 و80 مليار دولار.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه من دون الوقف التام والدائم للحرب، فإن من غير المرجح أن تقدم الدول على التبرع بكامل تكلفة الإيواء، وأنه من دون حل سياسي من غير المرجح أن تقدم الدول تبرعات لإعادة الإعمار.
وقال المسؤول إن هناك حاجة مُلحة لتفاهمات فلسطينية - فلسطينية، أولاً بشأن متطلبات الإيواء وإعادة الإعمار، وثانياً بشأن إدارة قطاع غزة.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الحكومة الفلسطينية
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©