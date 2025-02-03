الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأغذية العالمي»: الاحتياجات الإنسانية في غزة «هائلة»

عائلة فلسطينية تطبخ الطعام على أنقاض منزلها المدمر في غزة (رويترز)
4 فبراير 2025 01:06

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يحرق منازل عدة في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يواصل التصعيد العسكري في الضفة

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أن الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة وسط عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى مناطقهم شمال القطاع، بعد نحو 16 شهراً من الحرب الإسرائيلية.
وشدد البرنامج، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، على أن «أي أمل في تعافي قطاع غزة يتطلب استجابة إنسانية شاملة مع تكاتف جميع الوكالات الأممية». وأضاف: «مع عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى شمال غزة، تعمل فرقنا على إنشاء مزيد من نقاط التوزيع لتوفير الغذاء، الذي تشتد الحاجة إليه». ووصف البرنامج الأممي الاحتياجات الإنسانية في غزة بأنها «هائلة».
كما نشر مقطعاً مصوراً يظهر توافد مئات النازحين الفلسطينيين مشياً على الأقدام باتجاه شمال القطاع وسط الأبنية المدمرة.
ويتنقل الفلسطينيون مشياً على الأقدام على طول شارع الرشيد، حيث يُمنع تنقلهم بالسيارات، فيما تمر المركبات عبر شارع صلاح الدين شرق غزة، قادمة من الجنوب إلى الشمال، بعد خضوعها لعملية تفتيش. وتمكن النازحون الفلسطينيون من مدينة غزة ومحافظة الشمال من العودة إلى مناطقهم السكنية من جنوب ووسط القطاع، بدءاً من الأسبوع الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد نحو 16 شهراً من الحرب الإسرائيلية في غزة.
في غضون ذلك، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، أن إسرائيل تماطل في إدخال مستلزمات الإيواء والوقود إلى القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس».
وقال المكتب في بيان: «رغم الاتفاقيات الواضحة التي نص عليها البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، حيث يواصل المماطلة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية». وأضاف المكتب: «وفقا للبروتوكول الإنساني، كان من المفترض أن يتم إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة مؤقتة إلى قطاع غزة لاستيعاب النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين دمّر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم ووحداتهم السكنية وأحياءهم السكنية». وتابع: «وكذلك كان من المفترض إدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والوقود، بما يشمل 50 شاحنة وقود وغاز، بالإضافة إلى إدخال معدات الخدمات الإنسانية والطبية والصحية والدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة».
وأشار إلى أن «الاحتلال يضع العراقيل ويماطل في التنفيذ، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، وهذا سيكون له تداعيات وآثار خطيرة وغير مسبوقة».
ودعا «الجهات الضامنة والوسطاء: قطر ومصر والولايات المتحدة، والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل فاعل وقوي، والضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني».
وليست هذه المرة الأولى التي تماطل فيها إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني، إذ كشف مصدر حكومي بقطاع غزة، في 23 يناير الماضي، أن عدد الشاحنات الإغاثية التي دخلت إلى الشمال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 من الشهر ذاته، بلغ 861، من أصل 1200 كان مقرراً وصولها، بسبب عراقيل إسرائيلية.

برنامج الأغذية العالمي
الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©