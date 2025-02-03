السلطة: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات للتهجير

رام الله (الاتحاد)

حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس، من خطورة تنفيذ الاحتلال مخططاته الرامية لتهجير الفلسطينيين وخطورة هذه المخططات على مستقبل المنطقة.

ودان أبو ردينة، في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، توسيع القوات الإسرائيلية حربها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وأضاف أن «السياسات العدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال بالضفة الغربية أدت إلى استشهاد 29 شخصاً ومئات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم ونزوح آلاف الأشخاص، وتدمير هائل للبنية التحتية».

وطالب أبو ردينة بتدخل الإدارة الأميركية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل».