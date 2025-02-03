الثلاثاء 4 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السلطة: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات للتهجير

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في الضفة الغربية (أرشيفية)
4 فبراير 2025 01:05

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يحرق منازل عدة في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يواصل التصعيد العسكري في الضفة

حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس، من خطورة تنفيذ الاحتلال مخططاته الرامية لتهجير الفلسطينيين وخطورة هذه المخططات على مستقبل المنطقة.
ودان أبو ردينة، في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، توسيع القوات الإسرائيلية حربها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأضاف أن «السياسات العدوانية التي تنفذها قوات الاحتلال بالضفة الغربية أدت إلى استشهاد 29 شخصاً ومئات الجرحى والمعتقلين، إضافة إلى نسف مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم ونزوح آلاف الأشخاص، وتدمير هائل للبنية التحتية».
وطالب أبو ردينة بتدخل الإدارة الأميركية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، مؤكداً أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات سواء بالتهجير أو الوطن البديل».

الشعب الفلسطيني
فلسطين
إسرائيل
السلطة الفلسطينية
التهجير القسري
التهجير الإسرائيلي
الرئاسة الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي
القوات الإسرائيلية
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
الرياضة
سعيد المهيري بطل كأس سلطان بن زايد للقدرة
اليوم 21:51
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بمدرسة بالسويد
اليوم 21:41
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور خلفان سلطان حضيرم الكتبي في مدينة العين
اليوم 21:27
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
علوم الدار
بحث تعزيز التعاون بين "الشؤون الإسلامية" والأزهر الشريف
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©