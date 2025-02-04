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سلسلة من الزلازل تجتاح جزيرة في اليونان

جزيرة سانتوريني اليونانية
4 فبراير 2025 13:45

تجمع مئات الناس في أحد موانئ سانتوريني في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لركوب عبارة تصل بهم إلى بر الأمان في أثينا في خضم سلسلة من الزلازل المستمرة في الجزيرة التي تعد أحد أبرز الوجهات السياحية اليونانية.
ومنذ يوم الجمعة يجري تسجيل مئات الزلازل كل بضع دقائق في البحر بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس المرتبطتين بنشاط بركاني في بحر إيجة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في جزر سانتوريني وإيوس وأمورجوس وأنافي حتى يوم الجمعة المقبل.
سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية بقوة 4.7 درجة الساعة 0653 بتوقيت جرينتش في الجزيرة التي تقع معظم قراها في مناطق شديدة الانحدار قرب البحر.
ومن المتوقع مغادرة المزيد من الناس في رحلة جوية إضافية اليوم. ويقدر علماء استمرار نشاط الزلزال لأيام أو أسابيع وينصحون الناس بالبقاء بعيدا عن المناطق الساحلية بسبب خطر وقوع انهيارات أرضية وتجنب التجمعات داخل أماكن مغلقة.

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المصدر: وكالات
الزلازل
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