مصر: ضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم استقرار الشرق الأوسط

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وضرورة وجود موقف عربي موحد لدعم تحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري، أمس، بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.

وأشار المتحدث، في بيان صحفي، إلى أنه تم التأكيد خلال الاتصال على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين، وضرورة العمل على تعزيزها في المجالات كافة، بما في ذلك المجالان الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.

وأوضح المتحدث أن العاهل البحريني، من جانبه، أثنى على جهود الوساطة التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار، والتي قامت فيها مصر بدور جوهري، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وعلى حتميه بدء مسار سياسي يفضي إلى اتفاق سلام دائم يحقق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان، حيث أكدا ضرورة العمل نحو تحقيق الاستقرار في هذه الدول، وتجنب الصراعات.