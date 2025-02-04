الأربعاء 5 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المكسيك تنشر آلاف الجنود على الحدود مع الولايات المتحدة

المكسيك تنشر آلاف الجنود على الحدود مع الولايات المتحدة
5 فبراير 2025 00:04

بدأت المكسيك الثلاثاء نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة تنفيذاً لوعد أطلقته الاثنين لقاء تجميد الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي هدد بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المكسيكية، وفق ما أعلنت الرئيسة كلاوديا شينباوم.

وقالت الرئيسة المكسيكية خلال مؤتمر صحافي "لقد باشرنا بالفعل إرسال (الجيش)".

وتتحدث وسائل الاعلام المكسيكية منذ صباح الثلاثاء عن نشر عسكريين وعناصر في الحرس الوطني في مدن مختلفة على الحدود مع الولايات المتحدة، مثل تيخوانا وماتاموروس.

وأعلن الرئيسان الاثنين بشكل شبه متزامن أن الولايات المتحدة علّقت اعتباراً من الثلاثاء ولمدة شهر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات المكسيكية.

في المقابل، تعهّدت المكسيك إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود مع الولايات المتحدة المهاجرين غير النظاميين" إلى الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الأميركية بمناسبة عيد الاستقلال
الكرة الرسمية لمونديال الأندية بـ«تقنيات عالية»
المصدر: وكالات
المكسيك
الولايات المتحدة الأميركية
المهاجرين
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
ضمن "الشارقة للشعر النبطي".. شعراء يستحضرون صور الماضي
التعليم والمعرفة
ضمن "الشارقة للشعر النبطي".. شعراء يستحضرون صور الماضي
اليوم 13:46
رونالدو: أنا أعظم لاعب في التاريخ.. لم أرَ أي شخص أفضل مني
الرياضة
رونالدو: أنا أعظم لاعب في التاريخ.. لم أرَ أي شخص أفضل مني
اليوم 13:36
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
الرياضة
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
اليوم 13:30
"سناب تشات"
اقتصاد
"سناب تشات" تخالف التوقعات وتحقق نمواً وأرباحاً خلال الربع الأخير
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©