المكسيك تنشر آلاف الجنود على الحدود مع الولايات المتحدة

بدأت المكسيك الثلاثاء نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة تنفيذاً لوعد أطلقته الاثنين لقاء تجميد الرسوم الجمركية بنسبة 25% التي هدد بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المكسيكية، وفق ما أعلنت الرئيسة كلاوديا شينباوم.



وقالت الرئيسة المكسيكية خلال مؤتمر صحافي "لقد باشرنا بالفعل إرسال (الجيش)".



وتتحدث وسائل الاعلام المكسيكية منذ صباح الثلاثاء عن نشر عسكريين وعناصر في الحرس الوطني في مدن مختلفة على الحدود مع الولايات المتحدة، مثل تيخوانا وماتاموروس.



وأعلن الرئيسان الاثنين بشكل شبه متزامن أن الولايات المتحدة علّقت اعتباراً من الثلاثاء ولمدة شهر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات المكسيكية.



في المقابل، تعهّدت المكسيك إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الحدود مع الولايات المتحدة المهاجرين غير النظاميين" إلى الولايات المتحدة.