انتخابات نيودلهي: آلاف الناخبين يتوجهون إلى مراكز الاقتراع

بدأ آلاف الناخبين التصويت في الانتخابات التشريعية لولاية العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء حيث يسعى الحزب القومي الهندوسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز في الانتخابات. وسار الناخبون إلى مراكز الاقتراع في صباح شتوي بارد للإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء العاصمة المترامية الأطراف. وينافس حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي حزب آم آدمي بقيادة أرفيند كيجريوال الذي يرأس حكومة نيودلهي. وفي الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2020 حقق حزب أيه.أيه.بي فوزا كاسحا عندما حصل على 62 مقعدا من مقاعد الولاية البالغ عددها الإجمالي 70 مقعدا، في حين حصل حزب بهاراتيا جاناتا على 8 مقاعد ولم يحصل حزب المؤتمر التاريخي على أي مقاعد. ومن المقرر إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم، السبت المقبل، ويملك 15 مليون هندي في الولاية حق التصويت في هذه الانتخابات.