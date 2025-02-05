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قتيل ومصابون في إطلاق نار بأوهايو الأميركية

الشرطة الأميركية(أرشيفية)
5 فبراير 2025 13:01

قال مسؤولون أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار وقع مساء أمس في مستودع في ولاية أوهايو الأميركية. وقال جوش بولاند، المتحدث باسم مدينة نيو ألباني بولاية أوهايو إنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى. ووصف جريج جونز، قائد شرطة مدينة نيو ألباني الحادث، الذي وقع قبل الساعة 11 مساء بفترة قصيرة بأنه "هجوم مستهدف"، قائلا إن المسؤولين لا يعتقدون أن المشتبه به يشكل تهديدا عاما للجمهور.
وأضاف جونز أنه تم إجلاء 150 شخصا إلى مبنى مجاور. ووقع الحادث في المستودع التابع لشركة تصنع منتجات بما في ذلك مستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة.

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أوهايو
ولاية أوهايو الأميركية
إطلاق نار
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