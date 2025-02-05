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المفوضية الأوروبية تحدث قواعد حمل حقائب اليد في الرحلات الجوية

أرشيفية
5 فبراير 2025 14:58

حدثت المفوضية الأوروبية قواعد وضوابط حقائب اليد في الفضاء الجوي الأوروبي التي سيلتزم بها ركاب الرحلات الجوية بهدف تقليل خطوط تسجيل الوصول وتسريع الرحلات.

وفي وقت سابق كان يسمح بالسوائل والأدوات الكبيرة في الأمتعة المحمولة بفضل الماسحات الضوئية G3 ولكن الآن مع وجود قيود أكثر صرامة بسبب توجيهات الاتحاد الأوروبي تم التراجع عن بعضها. وتفرض شركات الطيران المختلفة قيودا خاصة بها على الحجم والوزن للأمتعة المحمولة .

وتسمح بعض الشركات لمسافري الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة إحضار حقيبة مقصورة واحدة وأغراض شخصية (بحد أقصى 12 كجم مجتمعة) ، بينما يمكن للمسافرين من رجال الأعمال وLa Première حمل حقيبتين في المقصورة بالإضافة إلى أغراض شخصية (بحد أقصى 18 كجم مجتمعة).

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وتهدف لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى إنشاء سياسات موحدة لحقائب اليد عبر الدول الأعضاء ومنها إعادة قاعدة السوائل إذ عاد الحد الأقصى البالغ 100 مل على حاويات السوائل ، مما يتطلب وضع جميع السوائل في كيس بلاستيكي واحد قابل لإعادة الإغلاق سعة 1 لتر.

وبالنسبة للأحجام القياسية للحقائب المحمولة يجب ألا يتجاوز حجم حقائب المقصورة الرئيسية 55 × 40 × 20 سم (10 كجم) ، بينما تقتصر أغراض المقصورة الشخصية على 40 × 30 × 15 سم .

 

المصدر: وام
الحقائب اليدوية
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
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