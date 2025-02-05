زلازل تضرب منطقة بركانية محيطة بنابولي في إيطاليا

ضربت عدة زلازل المنطقة المحيطة بمدينة نابولي بجنوب إيطاليا صباح اليوم الأربعاء، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين.



وأضاف المعهد أن قوة الزلزال بلغت 3.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع في حقول فليجريان وهي منطقة بركانية للغاية، في غرب المدينة حوالي الساعة التاسعة صباحاً (0800 بتوقيت جرينتش).

وبحسب التقارير الأولية، لم يتسبب الزلزال في أي إصابات أو أضرار كبيرة، ولكن تم الشعور به بوضوح. وعلقت العديد من المدارس الفصول الدراسية كإجراء احترازي.

وتعرضت حقول فليجريان وهي أكبر بركان نشط في أوروبا، لزلازل متكررة لبعض الوقت وصدر إنذار باللون الأصفر لها منذ أكثر من عشر سنوات، والذي يدعو للحذر.