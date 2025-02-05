الولايات المتحدة تضع خططاً لسحب قواتها من سوريا خلال 90 يوماً

واشنطن (الاتحاد)

قال مسؤولان دفاعيان، إن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، تعمل على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا، في غضون 30 أو 60 أو 90 يوماً، حسبما أوردت شبكة «NBC News».

وأضاف المسؤولان أن الرئيس دونالد ترامب والمسؤولين المقربين منه أعربوا مؤخراً عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا، ما دفع مسؤولي «البنتاجون» إلى البدء في وضع خطط للانسحاب الكامل في غضون 30 أو 60 أو 90 يوماً، من دون توضيح سياقات تلك التصريحات ومتى أدلى بها ترامب.

والخميس الماضي، سأل أحد الصحفيين ترامب في حدث إعلامي في البيت الأبيض عن التقارير التي أبلغ بها الحكومة الإسرائيلية بشأن نيته سحب القوات الأميركية من سوريا، وأجاب: «لا أعرف من قال ذلك، لكننا سنتخذ قراراً بشأن ذلك، نحن لا نتدخل في سوريا، سوريا في حالة فوضى ولديهم ما يكفي من الفوضى هناك إنهم لا يحتاجون مشاركتنا في كل شيء».

يأتي ذلك في وقت، زار مستشار الأمن القومي، مايك والتز، الجمعة، مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، حيث التقى بكبار القادة العسكريين الأميركيين وحصل على إحاطات بشأن الشرق الأوسط.