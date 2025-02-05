الخميس 6 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تحرق وتفجر منازل في بلدتين بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء تفجير منزل في جنوب لبنان (أ ف ب)
6 فبراير 2025 01:11

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب السلة يضم 15 لاعباً في معسكر صربيا
السعودية: موقفنا ثابت من قيام الدولة الفلسطينية

واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات إحراق وتفجير المنازل في بلدتي «رب ثلاثين» و«يارون» بمحافظة النبطية جنوب لبنان، مسجلاً بذلك خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار.
وبذلك يرتفع إجمالي خروق إسرائيل للاتفاق منذ سريانه قبل 72 يوماً إلى 854 خرقاً، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وأضرمت قوات إسرائيلية النار في عدد من المنازل ببلدة «رب ثلاثين» الواقعة ضمن قضاء مرجعيون.
وفي بلدة «يارون» التابعة لقضاء بنت جبيل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير ممنهجة طالت العديد من المنازل.
وفي سياق آخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أمس، إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان. 
وقالت المديرية في بيان إن «حاجزاً لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر وسط لبنان ضبط سيارة رباعية الدفع يقودها لبناني وبداخلها كمية من الأسلحة والذخائر الحربية عبارة عن بنادق ومسدسات مختلفة ومماشط وذخيرة». 
وأضاف البيان أن «الموقوف اعترف بإحضاره الأسلحة المضبوطة من سوريا برفقة شخص آخر والذي قبض عليه لاحقاً واعترف بمشاركة الأول في أكثر من 5 عمليات مماثلة». 
وأشارت المديرية في بيانها إلى أنه جار العمل لتوقيف متورطين آخرين.

إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
القوات الإسرائيلية
جنوب لبنان
لبنان وإسرائيل
لبنان
أزمة لبنان
الأزمة اللبنانية
النبطية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
علوم الدار
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
اليوم 17:19
الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
الرياضة
الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
اليوم 21:42
ندوة في «معرض لاهور الدولي للكتاب» حول وثيقة الأخوة الإنسانية
التعليم والمعرفة
ندوة في «معرض لاهور الدولي للكتاب» حول وثيقة الأخوة الإنسانية
اليوم 21:37
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اقتصاد
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اليوم 21:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©