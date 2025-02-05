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الجامعة العربية: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن

رجل يقف في شرفة مبنى مدمر في غزة (أ ف ب)
6 فبراير 2025 01:10

القاهرة (الاتحاد)

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أكدت جامعة الدول العربية، أمس، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب «تتضمن ترويجاً لسيناريو تهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض على الصعيدين العربي والدولي». 
وأشارت الجامعة في بيان إلى أن هذا الطرح يتعارض مع القانون الدولي، معتبرة إياه «وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين وإسرائيل والمنطقة على اتساعها». 
وقالت إنها «إذ تعرب عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً والمخالف للقانون الدولي». 
وشددت في هذا الصدد على أن «ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». 
وأكدت أن «الضفة الغربية وقطاع غزة يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية في إطار حل الدولتين ومن دون فصل بينهما أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة».

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