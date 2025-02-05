السعودية: موقفنا ثابت من قيام الدولة الفلسطينية

الرياض (الاتحاد)

أكدت المملكة العربية السعودية، أمس، أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت ولا يتزعزع وليس محل تفاوض أو مزايدات.

وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان على «رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

كما شددت على «وجوب عمل المجتمع الدولي على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكاً بأرضه ولن يتزحزح عنها».

وأكدت أن «السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية».