الخميس 6 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل

نازحون ينتظرون فحص مركباتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)
6 فبراير 2025 01:10

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هدية من «أم الإمارات» إلى الشعب الفلسطيني.. وصول سفينة المساعدات الإماراتية السادسة لميناء العريش
إسرائيل تحرق وتفجر منازل في بلدتين بجنوب لبنان

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أمس، إن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراض محتلة، محظور تماماً بموجب القانون الدولي.
جاءت التصريحات رداً على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهجير سكان قطاع غزة إلى أماكن أخرى، والسيطرة على القطاع لإنشاء ما سماه «ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف المكتب، في بيان: «من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضاف: «شهد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل معاناة لا تطاق، الفلسطينيون والإسرائيليون يحتاجون إلى السلام والأمن، بكرامة تامة ومساواة».

الأمم المتحدة
القانون الدولي
التهجير القسري
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
أهالي غزة
سكان غزة
الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية المحتلة
ترامب
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
علوم الدار
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
اليوم 17:19
الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
الرياضة
الشباب يكتسح الخليج بـ«خماسية» في الدوري السعودي
اليوم 21:42
ندوة في «معرض لاهور الدولي للكتاب» حول وثيقة الأخوة الإنسانية
التعليم والمعرفة
ندوة في «معرض لاهور الدولي للكتاب» حول وثيقة الأخوة الإنسانية
اليوم 21:37
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اقتصاد
انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
اليوم 21:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©