رصد سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور في الأبقار

أكد مسؤولو وزارة الزراعة الأميركية الأربعاء أن أبقاراً في ولاية نيفادا أصيبت بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور تختلف عن النوع الذي انتشر في قطعان الولايات المتحدة منذ العام الماضي.

ويشير هذا إلى أن أشكالاً متميزة من الفيروس المعروف باسم نوع (إيه إتش 5 إن 1) انتقلت من الطيور البرية إلى الأبقار على الأقل مرتين.



وقال الخبراء إن هذا يثير تساؤلات جديدة حول الانتشار الأوسع وصعوبة السيطرة على العدوى في الحيوانات والأشخاص الذين يخالطونها عن قرب.



وأكد العلماء أن نسخة من فيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 1) المعروفة باسم (بي 3 . 13) تم تأكيدها في آذار بعد انتقالها إلى الأبقار في أواخر عام 2023. وأصابت أكثر من 950 قطيعا في 16 ولاية.



والنسخة الجديدة، المعروفة باسم (دي 1 1.)، تم تأكيدها في أبقار نيفادا يوم الجمعة، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية. وتم اكتشافها في الحليب الذي تم جمعه كجزء من برنامج مراقبة تم إطلاقه في ديسمبر.