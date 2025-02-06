الجمعة 7 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بنما ترد على أميركا بشأن إعفاء سفنها من رسوم عبور القناة

رئيس بنما خوسيه راول مولينو
6 فبراير 2025 18:58

رد الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، اليوم الخميس، على إعلان الولايات المتحدة إعفاء السفن الأميركية من دفع رسوم المرور عبر قناة بنما.
وقال مولينو إن هذا القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء "باطل تماما".
وأضاف، في مؤتمر صحافي "أنفي هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لأنه مبنيّ على شيء باطل تماما"، واصفا الوضع الراهن بأنه "لا يطاق".
كانت الخارجة الأميركية قد ذكرت، مساء أمس الأربعاء، أن "بنما أعطت موافقتها على عدم فرض رسوم على السفن الحكومية الأميركية عند عبور قناة بنما"، مضيفة أن ذلك "سيوفر على الدولة الأميركية ملايين الدولارات".
لكن هيئة قناة بنما، وهي هيئة مستقلة أنشئت بموجب الدستور البنمي لإدارة القناة، نفت بسرعة الإعلان الأميركي، قائلة إنها "لم تجر أي تعديلات على هذه الرسوم".
وقال الرئيس البنمي إنه أعطى تعليمات لسفارات بلاده من أجل "تكذيب" إعلان الخارجية الأميركية.
يأتي ذلك بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لبنما الأحد.
من السياق ذاته، أعلن الرئيس البنمي انسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
ومولينو الذي سبق أن أعلن أنّه لن يجدّد مذكرة التفاهم الموقّعة مع الصين، قال إنّ سفارة بنما في بكين "قدّمت الوثيقة" التي تتضمّن "الإعلان عن الخروج (من الاتفاق) خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.

أخبار ذات صلة
روبيو يعلّق على محادثاته بشأن قناة بنما
روبيو يحذّر بنما من تحرّك أميركي على صلة بالقناة
المصدر: آ ف ب
رسوم
بنما
قناة بنما
خوسيه راول مولينو
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ثلاثية» لخيول ياس و«معالي الشحانية» بطل «ماراثون العين»
الرياضة
«ثلاثية» لخيول ياس و«معالي الشحانية» بطل «ماراثون العين»
اليوم 13:30
أرشيفية
علوم الدار
الأرصاد: تحذيرات من تشكل الغبار وتدني الرؤية وانخفاض بدرجات الحرارة
اليوم 13:13
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
الرياضة
11 لاعباً يمثلون فريق أبوظبي في «الإمارات للتجديف»
اليوم 13:00
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
الرياضة
مشاركة مجتمعية مبهرة في سباق الأخوة الإنسانية للجري بالحديريات
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©