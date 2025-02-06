بنما ترد على أميركا بشأن إعفاء سفنها من رسوم عبور القناة

رد الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، اليوم الخميس، على إعلان الولايات المتحدة إعفاء السفن الأميركية من دفع رسوم المرور عبر قناة بنما.

وقال مولينو إن هذا القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء "باطل تماما".

وأضاف، في مؤتمر صحافي "أنفي هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية لأنه مبنيّ على شيء باطل تماما"، واصفا الوضع الراهن بأنه "لا يطاق".

كانت الخارجة الأميركية قد ذكرت، مساء أمس الأربعاء، أن "بنما أعطت موافقتها على عدم فرض رسوم على السفن الحكومية الأميركية عند عبور قناة بنما"، مضيفة أن ذلك "سيوفر على الدولة الأميركية ملايين الدولارات".

لكن هيئة قناة بنما، وهي هيئة مستقلة أنشئت بموجب الدستور البنمي لإدارة القناة، نفت بسرعة الإعلان الأميركي، قائلة إنها "لم تجر أي تعديلات على هذه الرسوم".

وقال الرئيس البنمي إنه أعطى تعليمات لسفارات بلاده من أجل "تكذيب" إعلان الخارجية الأميركية.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لبنما الأحد.

من السياق ذاته، أعلن الرئيس البنمي انسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعيد أيام من استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ومولينو الذي سبق أن أعلن أنّه لن يجدّد مذكرة التفاهم الموقّعة مع الصين، قال إنّ سفارة بنما في بكين "قدّمت الوثيقة" التي تتضمّن "الإعلان عن الخروج (من الاتفاق) خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين.